Protokoller hayat buldu gençler sahibi oldu

Üretici firmaların ara eleman talebine duyarsız kalmayan sanayi ve ticaret odaları, mesleki eğitimi teşvik etmek için stratejik adımlar atıyor. Bu minvalde mesleki ve teknik lise öğrencilerine eğitim veren, burs ile staj yardımı yapan odaların yakından ilgilendiği okullara talep yağıyor.

Liseler doldu taştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) desteklediği meslek liselerinin kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) arasında imzalanan ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ kapsamında belirlenen meslek ve teknik liselerin kontenjanlarının yüzde 98,6’i doldu. Söz konusu liselerde eğitim süreçleri yabancı dil ağırlıklı yürütülüyor, Ar-Ge ile tasarım beceri atölyeleri kuruluyor ve başarılı öğrencilere burs veriliyor.

Her ilde var

81 ildeki 81 okulda TOBB ETÜ uzmanlarınca meslek dersleri koordine edilerek, öğrencilerin firmalarda eğitim almaları mümkün kılınıyor. Ayrıca mezunların istihdamını arttırıcı çalışmalar yapılıyor.