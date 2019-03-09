Protokolden şehit annesine ziyaret

Kütahya’nın Dumlupınar protokolü, şehit Yaşar Yıldız’ın annesini ziyaret etti.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İlçe Müftüsü Yunus Yüksel ile beraber, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İlçeye bağlı Hamurköy’lü şehit Yaşar Yıldız’ın annesi Kezban Yıldız ve Babası Yaşar Yıldız’ı ziyaret etti.

Kaymakam Abbasoğlu, "Şehit analarımız başımızın tacıdır, Yetiştirdiği evladı bu vatan için canını vermiştir. Onların emaneti olan ailelerinin her zaman ve her şartta yanındayız ’’ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başta şehit Yaşar Yıldız ve tüm şehitler için İmam HatipFatih Yalçınkayatarafından Kuran-ı Kerim okunarak ardından dua edildi.

Şahit Annesi Kezban Yıldız, ziyaretten dolayı çok teşekkür etiğini belirtirken gözyaşlarını tutamadı.