Protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinliklerinin üçüncü yıldönümü kapsamında, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, il protokolü ile birlikte şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretine Vali Aykut Pekmez’in yanı sıra, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, Jandarma ve Emniyet Personeli ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçi tarafından yapılan duanın ardından Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.