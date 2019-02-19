Protokol üyeleri sabah namazında buluşup köylülerle çorba içtiler Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Kaymakamı ve protokol üyeleri ilçeye bağlı Ağaçköy camiinde sabah namazında cemaatle buluştu.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Kaymakamı ve protokol üyeleri ilçeye bağlı Ağaçköy camiinde sabah namazında cemaatle buluştu.

Sabah Namazı buluşmasıınaKaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Jandarma Komutanımız Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan bu buluşmadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, namaz sonrası muhtar odasında tüm cemaate çorba ikramında bulundular. Halkımızla bu güzel ve kıymetli saatlerde bir araya gelerek birlikte bereket vardır hadisini hatırlatan Kaymakam Abbasoğlu, ’’inşallah bundan sonrada vatandaşlarımızla bu vesileyle bir araya geleceğiz’’ dedi.

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