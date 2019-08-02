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Protez bacağından uyuşturucu çıktı

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu bir kişinin protez bacağının içerisine gizlenmiş eroin ele geçirildi- Operasyonda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı

02 Ağustos 2019 Cuma 06:01
Protez bacağından uyuşturucu çıktı

ANKARA (AA) - Ankara'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyon sırasında zanlılardan birinin protez bacağının içerisine saklanmış eroin bulundu.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu "Nazar" lakabını kullanan Afganistan uyruklu Muhammed S'nin (45) uyuşturucu bağımlısı kişilere madde temin ettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları ve Yeşilöz Mahallesi'nde yakaladıkları Muhammed S'nin üzerinde 1 gram eroin ele geçirdi.

Sorgusunda uyuşturucu maddeyi kendisi gibi Afganistan vatandaşı olan ve Dışkapı bölgesindeki Rus Pazarı civarında torbacılık yapan "Mecit" isimli kişiden satın aldığını söyleyen Muhammed S, bu kişinin yanında da gözcü olarak 18-20 yaşlarında Afganistan uyruklu bir gencin bulunduğu söyledi.

Dışkapı bölgesinde söz konusu kişileri aramaya başlayan ekipler, kısa sürede Afganistan uyruklu Memeli A. (18)ile "Mecit" lakapla Muhammed D'yi (25) yakaladı.

- Protez bacağından uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan Memeli A. ve Muhammed D'nin üstünü arayan ekipler herhangi bir suç unsuruna rastlamadı ancak Muhammed D'nin protez bacağı ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine polis ekipleri zanlıdan protezini çıkarmasını istedi. Ekipler, yaptıkları incelemede protez bacağın içerisine gizlenmiş halde poşet içerisinde 55,5 gram eroin ile uyuşturucu madde satışından kazanılan 380 lira buldu.

Zanlıların uyuşturucu maddeyi Aşağı Eğlence Mahallesi'nde ikamet eden Afganistan uyruklu "Ferit" isimli bir kişiden satın aldıklarını söylemeleri üzerine belirtilen adrese operasyon düzenlendi.

Evde kimseyi bulamayan ekipler, yaptıkları aramada poşet içeresine saklanmış kalıplar halinde 494 gram eroin ile hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Memeli A. ve Muhammed D. mahkemece tutuklanırken, Muhammed S. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Polis ekipleri "Ferit" isimli kişinin yakalanması için de çalışma başlattı.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 06:01
  1. Ankara
  2. emniyet
  3. polis
  4. uyuşturucu

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