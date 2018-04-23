Protestolar sonuç verdi: Sarkisyan istifa etti

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Reuters'ın son dakika haberine göre, başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

SARKİSYAN İSTİFA ETTİ

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın, protestolar üzerine istifa ettiği bildirildi. Sarkisyan yaptığı açıklamada, "Size son kez bir Başbakan olarak hitap ediyorum. Nikol Pashinyan haklıydı. Bir hata yaptım. Bu durumda birkaç çözüm var, ama bunlardan hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim işim değil. Başbakanlık görevini bırakıyorum" dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI: ASKER SOKAĞA İNDİ

Ülkenin Savunma Bakanlığı, göstericiler arasında askerler olduğunu kabul etti. Bu askerlerin sert yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi. ABD destekli Özgür Avrupa Radyosu, protestocu askerlerin yer aldığı fotoğrafları dünyayla paylaştı.

Serj Sarkisyan, iki döneminin sonuna geldiği cumhurbaşkanlığından sonra başbakan olma niyetinin olmadığını ifade etmişti. Ancak Salı günü parlamentoda başbakan seçilmişti.

EN AZ 8 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarkisyan'ın cumhurbaşkanı seçildiği 2008 yılında da göstericiler 'oylamada yolsuzluk yapıldığı' iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Polisin müdahalesinde en az sekiz gösterici hayatını kaybetmişti.