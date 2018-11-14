Protestolar sonuç verdi! ABD o ülkeye yaptırım uygulayacak

ABD'li meclis üyeleri, ABD'nin Çin'e karşı yaptırımlar uygulamasını içeren bir tasarıyı sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu yaptırımların sebebi olarak, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri gösteriliyor.

Tasarıda ABD Başkanı Trump'ın bölgedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'i kınaması, meseleye dair özel koordinatör görevlendirmesi, Çin'in Uygurlara karşı kullanabileceği teknolojik aygıtların ihracının yasaklanması, yerel Komünist Parti liderlerine yaptırımlar uygulanması gibi maddeler de yer alıyor.

Daha önce Almanya, Kanada, Fransa gibi ülkelerden tepki geldi

Herhangi bir partiyle ilişkisi olmayan teklife ilişkin konuşan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi ütesi Chris Smith, Çin'nin yaptıkları nedeniyle bedel ödemesi gerektiğini söyledi. Tasarıya Cumhuriyetçilerden ve Demokratlardan destek geliyor.

Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve toplama kamplarına dair daha önce de Almanya, Kanada, Fransa gibi ülkelerden tepki gelmişti.

Protesto gösterisi düzenlendi

ABD Kongresi önünde toplanan yüzlerce Uygur Türkü, Çin yönetimine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Beyaz Saray önünde toplanan Uygur Türkleri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kongre binası önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Mepanews