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Protesto edilen senet sayısı şubatta düşüşe geçti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezine göre şubatta protesto edilen toplam senet sayısı ve parasal miktarı bir önceki aya göre azalarak 1,5 milyar TL oldu.

28 Mart 2019 Perşembe 11:41
Protesto edilen senet sayısı şubatta düşüşe geçti

Türkiye Bankalar (TBB) Risk Merkezi, şubat ayında protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre şubat ayında, protesto edilen toplam 82 bin adet senedin parasal tutarı 1,5 milyar TL oldu. Senet sayısı ve tutarı bir önceki aya göre azaldı. Ocakta protesto edilen toplam 98 bin senedin parasal tutarı 2,2 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Şubatta yıllık bazda protesto edilen senet adedi yüzde 5, senet tutarı da yüzde 59 artış gösterdi.

2019 yılının ilk iki ayında, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 30’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 11 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve Bursa izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane oldu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:41
  1. Bayburt
  2. Tunceli
  3. Konya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Gümüşhane
  7. Bursa
  8. Ankara
  9. Türkiye Bankalar (TBB) Risk Merkezi
  10. senet
  11. protesto

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  • hkhk57 dk önce
    Çünkü ticaret azaldı... mal alış verişi olmayınca, senett de yok ortada.. dış açık da azalıyor, çünkü üretmek için hammadde ithalatı azaldı.. yani ortada hükümetin bir başarısı yok.. ekonomik durgunluk ve kriz var.. durdu durdu işler.. güldür güldür skeci doğru valla.. işsizlik %10 demeyecen, çalışma oranı %90 diye yazacan :)))))

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