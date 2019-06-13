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Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanan Seçim Takvimi'ne göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 22 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek

13 Haziran 2019 Perşembe 11:14
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanan Seçim Takvimi'ne göre, 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine ilişkin propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar bugün başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimine ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanan Seçim Takvimi'ne göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 22 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de son bulacak.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılması da yasaklar arasında bulunuyor.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

Bu sürenin dışında yapılacak yayınların, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması gerekecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.

- Törenlere ait yasaklar

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

- Resmi hizmete mahsus araçlar kullanılamayacak

Aynı süre içinde bakanlar ile milletvekilleri seçim propagandasıyla ilgili geziler makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

Yine aynı süre içinde adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

Öte yandan, yenilenen seçimlerle ilgili oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına dağıtım işlemlerinin tamamlandığı, ayrıca seçim işlerinde görevlendirilenlere yönelik eğitim çalışmalarına da başlandığı ve devam ettiği öğrenildi.




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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:14
  1. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

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