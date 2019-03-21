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Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasakları bugün başladı.

21 Mart 2019 Perşembe 08:17
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasakları bugün başladı.


YSK tarafından belirlenen Seçim Takvimi’ne göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 08:17
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