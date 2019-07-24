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Promosyon alıcıları Promexpo Fuarı'nda buluşacak

CNR Holding ve Promotürk Derneği iş birliği ile düzenlenen fuarda, defter, kalem, şapka gibi klasik promosyon ürünlerinin yanı sıra son dönemlerde yıldızı parlayan en gözde promosyon ürünleri olan taşınabilir şarj aletinden bluetooth kulaklık ve hoparlörlere kadar binlerce teknolojik promosyon ürünü sergilenecek

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:07
Promosyon alıcıları Promexpo Fuarı'nda buluşacak

İSTANBUL (AA) - Promosyon sektörünün en büyük ticaret platformu olan Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı (Promexpo), 9-12 Ekim'de CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek.

CNR Holding açıklamasına göre, iç piyasanın yanında ihracatını da artırmayı hedefleyen promosyon sektörünün en büyük gücü olan fuar, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Mısır, İtalya, Romanya, Hindistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 49 ülkeden 20 binin üzerinde profesyonel alıcıyı ağırlayacak.

Promosyon sektörünün gelişimi için Promotürk ve Alman Promosyon Ürün ve Hizmet Enstitüsü Derneği (PSI) iş birliğinde bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu iş birliği sonunda PSI Derneği Başkanı Michael Freter’in de dahil olduğu özel ticaret ekibinin ziyaret edeceklerini duyurduğu Promexpo Fuarı’nda özellikle Almanya ile yeni iş bağlantılarının yolları açılacak.

Ayrıca CNR Holding'in, Türk fuarcılık sektörünün en büyük yatırımı olarak hayata geçirdiği Global Pazar İstihbarat Sistemi de (BIA) Promexpo’nun yabancı ziyaretçi rakamlarını artırmak için yoğun mesai harcıyor. Sistem sayesinde, dünyanın her yerinden promosyon alıcılarının BIA tarafından özenle incelenerek fuarı ziyaret etmeleri sağlanacak.


- 20 binin üzerinde alıcı bekleniyor


Verilen bilgiye göre, bu yıl 32’nci kez düzenlenecek fuarda, ajanda, kalem, idol gibi klasik promosyon ürünlerinin yanı sıra son dönemlerde yıldızı parlayan en gözde promosyon ürünleri olan taşınabilir şarj aletinden bluetooth kulaklıklara ve hoparlörlere kadar binlerce teknolojik promosyon ürünü sergilenecek.

Polonya’dan Remadays Üst Yöneticisi (CEO) Slawomir Giefing'in de özel bir alım heyeti ile katılmasının beklendiği fuara, yüzde 40’ı yabancı olmak üzere 20 binin üzerinde promosyon alıcısının gelmesi hedefleniyor.

Binin üzerinde yerli ve yabancı markanın katılımı ile düzenlenecek Promexpo Fuarı, Türk promosyon ürünleri sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, üretici, satıcı, pazarlamacı ve baskıcıları yerli ve yabancı tedarikçi ve distribütörlerle buluşturacak.

Türk fuarcılık sektörünün en çok ürün çeşidini barındıran Promexpo, dünyanın en büyük promosyon fuarı olma hedefiyle organize ediliyor.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve çeyrek yüzyıldır sektörü temsil eden Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (Promotürk) iş birliğinde ve KOSGEB desteğinde organize edilecek fuarda, Türk promosyon sektörünün üretim kabiliyeti ve kalitesi, iç piyasanın yanı sıra özellikle yabancı alıcılar sayesinde birçok ülkeye ulaşacak.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:07
  1. CNR Expo
  2. Promexpo

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