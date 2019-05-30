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Prometeon Türkiye’den, Ford Trucks ekiplerine temel lastik eğitimi

Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman Prometeon Türkiye, Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks’ın Ar-Ge ve Satın Alma ekiplerini İzmit’teki üretim tesislerinde eğitim amacıyla ağırladı

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:42
Prometeon Türkiye’den, Ford Trucks ekiplerine temel lastik eğitimi

İSTANBUL (AA) - Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman, Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks’ın Ar-Ge ve Satın Alma ekiplerini İzmit’teki üretim tesislerinde eğitim amacıyla ağırladı.

Ford Trucks açıklamasına göre, Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, iş birliği yaptığı en büyük orijinal ekipman (OE) müşterilerinden biri olan Ford Trucks’ın Ar-Ge ve satın alma ekiplerini temel lastik eğitimi için İzmit’te bulunan üretim tesislerinde ağırladı.

Sektöre lastik profesörleri yetiştirmeyi misyon edinen Prometeon Türkiye verdiği eğitim kapsamında Ford Trucks ArGe ve Satın Alma ekiplerine lastik bakımı ve kullanımı, araç mekaniği ve lastik ilişkisini aktardı.

Prometeon’un yenilikçi çözüm ailesi ProTruck çatısı altında yer alan hizmetlerin şirketlerin operasyonel maliyetlerini nasıl minimize ettiğine ve böylece tasarrufa imkan sağladığına ilişkin örnek vakalar paylaşıldı.


- Eğitim Nusret Efe tarafından verildi


Düzenlenen eğitim ve sunumlar, Prometeon Türkiye ProCampus Eğitim Müdürü Nusret Efe tarafından verildi. Eğitim sırasında Ford Trucks ekibi, lastik yönetimi ve doğru lastik kullanımı ile ilgili tüm merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. Eğitim sonrasında, Prometeon’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri olan İzmit fabrikası da ziyaret edildi.

Ford Trucks’ın en önemli lastik tedarikçisi konumunda bulunan Prometeon Türkiye, bu iş birliğinin daha da gelişmesi ve Avrupa pazarlarında daha fazla ortak projeye imza atmak konusunda çalışmalarına devam ederken, Ford Trucks Rusya, Türki Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da 36 ülkede bayi ve distribütörlük faaliyetlerini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:42
  1. Ford Trucks
  2. Prometeon Türkiye

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