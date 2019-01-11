İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Sade, net, anlaşılır çok güzel projelerimiz var. İzmir'in genel bütün sorunlarını 14 başlık altında belirli bir takvime bağlayan çalışmamız bitti. Şu an onların sunumuyla ilgili hazırlık yapıyoruz." dedi.

Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanlığında bir araya geldiği gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Bulunduğu görevler nedeniyle yaklaşık 20 yıldır gazetecilerle iç içe olduğunu dile getiren Nihat Zeybekci, gazetecilerin dertlerini, sıkıntılarını yakından bildiğini ifade etti.

Denizli'de belediye başkanıyken gazetecilerin kendisine konut sıkıntısına ilişkin taleplerini ilettiklerini, bunun üzerine belediyenin yaptığı toplu konut çalışmalarına gazetecileri de dahil ederek ev sahibi olmalarını sağladıklarını aktaran Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde gazetecilerin rahatça görevlerini yapabilmeleri için gerekli kolaylıkları sağlayacağını belirterek, "Bilgi alma ve bilgi verme sürecinin en önemli aktörü olan gazetecileri çok önemsiyoruz. Sizlerin fikirlerinden yararlanacağız." diye konuştu.

Seçim süreci ilerlerken çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Nihat Zeybekci, İzmir'le ilgili projelerinin de hazır olduğunu ve kısa süre içinde sunumun yapılacağını bildirdi.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Sade, net, anlaşılır çok güzel projelerimiz var. İzmir'in genel bütün sorunlarını 14 başlık altında belirli bir takvime bağlayan çalışmamız bitti. Şu an onların sunumuyla ilgili hazırlık yapıyoruz. Bu projelerimizi İzmir'i dinleyerek hazırladık. Zaten partimizin bu konuda bir hazırlığı ve temeli vardı. Bizim projeler anlamında kendi katkılarımız oldu. Teknokratlardan, üniversitelerden ve uzmanlardan yararlandık. İlçe belediyelerimizle ilgili ayrıca projelerimiz de var. Büyükşehir Belediyesinin projelerinin sunumundan sonra ilçelerin projelerini de sizlerle paylaşacağız."

Çevre ve gürültü kirliliği yapmadan, halkın içinde bir seçim kampanyası yürütmekte olduklarına işaret eden Nihat Zeybekci, gayet sade, siyasi çekişmelerin olmadığı bir siyasi kampanya yapacaklarını kaydetti.

- "1 Nisan'da güneş İzmir'den doğacak"

İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığını kazanacaklarına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Zeybekci, "İzmir, 1 Nisan günü Anadolu'ya güneşin doğduğu yer olacaktır. İzmir yaratılıştan dünyanın en güzel şehridir. Tarihin dokusuna bakacak olursanız, ben İzmir'i siyasi sınırları ile kısıtlamadım. İzmir'in tabi sınırları Batı Anadolu'dur." şeklinde konuştu.

Körfez geçiş projesine sıcak baktıklarını, konunun dünyadaki uzmanlarıyla körfez koruma master planını yaptıktan sonra böylesi bir geçişi mutlaka hayata geçireceklerini ve ulaşım entegrasyonu sağlayacaklarını dile getiren Nihat Zeybekci, kentte hayata geçirilen tramvayı tamamen kaldırmaları gibi bir düşüncelerinin olmadığını, yeni düzenlemeler yapacaklarını, ilaveler ve yeni istasyonlarla ilgili çalışmalar yürüteceklerini de söyledi.

Zeybekci, MHP teşkilatları ile uyum içinde hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.