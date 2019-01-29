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"Projelerimiz dünya şehirleri takip edilerek yapıldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "Yaptığımız bütün projeler, dünyanın tüm şehirleri takip edilerek geldiğimiz çağda en son trendin ne olduğunu ortaya koyduğumuz projelerdir"

29 Ocak 2019 Salı 12:44
"Projelerimiz dünya şehirleri takip edilerek yapıldı"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Yaptığımız bütün projeler, dünyanın tüm şehirleri takip edilerek, geldiğimiz çağda en son trendin ne olduğunu ortaya koyduğumuz projelerdir." dedi.

Özhaseki, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı Kadın Kollarının düzenlediği Vefa Programı'nda, Ankara'nın farklı bir şehir olduğunu ve bu kentte 80 vilayetten gelen insanların söz söyleme hakkı bulunduğunu söyledi.

31 Mart'ta yapılacak seçimi kazanması halinde Ankara için hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili bilgi veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızı, gençlerimizi önceleyerek, ihtiyaç duyulan ne varsa, çevreci projeler yapmaya çalıştık. Yeşile ağırlık veren, akıllı şehir konseptine uygun projeler yapmaya çalıştık. Yaptığımız bütün projeler, dünyanın tüm şehirleri takip edilerek, geldiğimiz çağda en son trendin ne olduğunu ortaya koyduğumuz projelerdir. Mesela kültür yolu projesi hazırladık, bu yol üzerinde 411 tane tescilli eser var.

Çocuk köyü projesi hazırladık. Büyük apartmanlarda çocukları evlere hapsederek büyütüyoruz. Eskiden mahallede oynardık. Orada çocuk sosyal ortamı öğrenir, orada kendini geliştirirdi. Şimdi evinde hapis, orada internet var. İnsan içinde yaşamıyor çocuk. Bizim yeniden mahalle kültürüne dönmemiz gerekiyor. Çocuğu hayata hazırlayacak ne kadar alan varsa orada göreceksiniz. Arkadaşlık kuracağı, bilim merkezinde deneyler yapacağı ortamlar hazırladık. Gençlerimiz için uyanık kütüphaneler projesi hazırladık. 13 yerde millet bahçeleri hazırladık."

Programa, AK Parti milletvekilleri Asuman Erdoğan ve Zeynep Yıldız ile Sincan Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Murat Ercan ile partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:44
  1. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. AK Parti Sincan İlçe Kadın Kolları

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