Projektör ile yaban tavşanı avına 7 bin lira ceza

Aydın’ın Nazilli ilçesinde projektör ile av yasağına rağmen yaban tavşanı avlayan avcılık belgesi olmayan 3 şahsa 7 bin TL para cezası uygulandı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü (DKMP), Nazilli DKMP Şefliği ekipleri tarafından projektör ile yaban tavşanı avı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma üzerine 3 adet yaban tavşanı avlayan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslara 3 tane Yaban Tavşanı (Lepus Europaeus) tazminatı 2 bin 340 TL ve idari para cezası 4 bin 990 TL olmak üzere toplamda 7 bin 330 TL para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili olarak Nazilli DKMP’den yapılan açıklamada, “4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2019-2020 Merkez Av Komisyonu Kararlarında Avcı: "Avcılık belgesine sahip olan kişi" olarak tanımlanmıştır. Avlanma Hakkı; "Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hak." olarak ifade edilmektedir. Yasa dışı avlanma (Usulsüz Avlanma) ise; "Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararları kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmak veya ele geçirmek." olarak belirtilmiştir. Yine aynı kanun ve kararlarda, ışık yayan araç gereçlerle avlanmak yasaklanmıştır. Şefliğimiz sorumluluk sahasında av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam etmektedir. Gece projektörler ile av yapan "Avcılık Belgesi" olmayan 3 şahıs hakkında av kabahat tutanakları düzenlenmiştir. Şahıslara,3 tane Yaban Tavşanı (Lepus Europaeus) tazminati 2340,00 tl ve idari para cezası 4990.00 tl olmak üzere toplamda 7330,00tl para cezası uygulanacaktır. Bizlere çalışmalarımızda ihbarları ve yardımları ile destek olan duyarlı vatandaşlarımıza ve avcılarımıza teşekkür ederiz. Ege bölgesinde Yaban Tavşanı avı 19 Ekim 2019 tarihinde başlayıp,12 Ocak 2020 tarihinde ava kapanacaktır” denildi.