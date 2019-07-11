Proje üreten kadın girişimciler ödül aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı desteğiyle Van, Siirt, Hakkari ve Şırnak’ta yürütülen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" projesinin ödül töreni düzenlendi.

Elite World Van Hotel Otelde düzenlenen ödül töreninde toplam 227 kadının başvurduğu projede 150 proje değerlendirmeye alınırken, 4 ilden derece elde eden en iyi 3 proje sahibi girişimci kadına ödülleri verildi. Düzenlenen törende konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ‘Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır’ sözünü, ‘Her başarılı erkeğin yanında bir kadın var’ şeklinde ifade etti. Kadınların erkeklerin arkasında duran değil, erkeklerin yanında durduğunu dile getiren Vali Bilmez, “Toplumsal dönüşüme öncülük eden de kadındır. Diğer taraftan üretime de öncülük eden yine kadındır. Bu yüzden biz kadınlarımızın sosyal hayatın, ekonomik hayatın her alanında daha görünür olması gerektiğine inanıyoruz. Ben kendi çevremde ve Van’da da buna çok şahit oldum. Eğitilen bir erkeğin sadece kendi yaşamını değiştirdiğini ama eğitim gören bir kadının bütün ailesini, çevresini değiştirdiğine şahit oldum” dedi.

“Hayatın zorluklarını birlikte aşan kadın modeline geçmemiz gerekiyor”

Hayatın zorluklarını erkekle birlikte aşan kadın modeline geçilmesi gerektiğinin altını çizen Bilmez, "Çağdaş muhasır seviyesini ancak böyle yakalayabiliriz, çağdaş bir üretim modelini de ancak böyle yakalayabiliriz. Bu yüzden erkeğin arkasında duran kadın değil, erkeği ile yan yana duran, elini tutan, hayatın zorluklarını birlikte aşan kadın modeline geçmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bu eğitimi çok önemsiyoruz. 227 kadınımız başvuru da bulunmuş, 154’ü proje hazırlamış. Bu proje destek olmasın, birçok arkadaşımızın bu proje ile hayatın değişim ve dönüşümüne öncülük edecektir” diye konuştu.

Kırsal alanda yaşayan kadınların ev işleri, eş ve annelik görevine ek olarak tarımsal üretimin her aşamasında da sorumluluk üstlendiğini hatırlatan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise, "Bakanlığımız kadının güçlenmesi, üretim sürecindeki rolü, iş gücüne katılımının sağlanması, erkeklerle eşit şekilde kalkınma imkanlarından yararlanmak ve karar alma sürecine katılmasına önem vermektedir. Bu amaçla kadının kırsal alanda güçlendirilmesi ulusal eylem planı uygulanmaya konulmuştur. Kırsal alanda yaşayan kadınlarımız ev işleri, eş ve annelik görevine ek olarak tarımsal üretimin her aşamasında da sorumluluk üstlenmiştir. Tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştiren kadınlar üretim külfetine katılmalarına rağmen, ne yazık ki nimetlerinden yararlanamamaktadırlar” şeklinde konuştu.

Program kapsamında Van’da 48, Siirt’te 69, Şırnak’ta 52 ve Hakkari ilinden 58 olmak üzere toplam 227 kadın çiftçinin projeye müracaat ettiğini açıklayan Görentaş, 154 kadın çiftçinin proje hazırladığını ve dereceye giren projelerin Ankara’ya gönderileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kendi illerinden proje hazırlayan kadınlara birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verildi.