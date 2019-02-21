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Proje merkezi çalışmaları sürüyor

Bartın Valiliği koordinesinde “Bir Fikrim Var” sloganıyla oluşturulan Proje Merkezi ile ilgili Bartın İli Proje ve Koordinasyon toplantılarına devam edildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:04
Proje merkezi çalışmaları sürüyor

Bartın Valiliği koordinesinde “Bir Fikrim Var” sloganıyla oluşturulan Proje Merkezi ile ilgili Bartın İli Proje ve Koordinasyon toplantılarına devam edildi.


Vali Sinan Güner başkanlığında, Bartın Valiliği koordinesinde “Bir Fikrim Var” sloganıyla oluşturulan Proje Merkezi ile ilgili Bartın İli Proje ve Koordinasyon toplantıları yapılıyor.


Vali Güner, çalışma toplantısında yaptığı konuşmada, Valilik bünyesinde kurumlarda dağınık halde bulunan kurumsal veya münferit projelerin bir havuzda toplanmasını istediklerini belirtti. ‘Bir Fikrim Var’ sloganıylaproje merkezi oluşturulması amacıyla; Bartın İli Proje ve Koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdiklerini, kaydeden Vali Güner, belediye, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın görev alanlarına giren konularda hayata geçirilmesi halinde yürütülenhizmetlerin iyileştirilmesi, ekonomide istihdamın artırılması, gelir getirici, ekonomik-sosyal ve kültürel kalkınmaya olumlu etki edecek, tarım, ormancılık, hayvancılık, sanayi, ticaret, turizm, alternatif tarım, enerji, gençliğin korunması, genel sağlığın ve çevrenin korunması alanlarında verimlilik, kaliteyi ve farkındalığı artıracak Bartın’a özgü, mevcut projelerin standart proje yazım tekniğine uygun olarakhazırlanmasınıtümkurumlardan istediğini ifade etti.


Karşılıklı görüş alışverişi ile sona eren çalışma ve değerlendirme toplantılarısonrasında Vali Güner’in talimatlarıyla Proje Merkezinde “Proje Grupları”oluşturulmasına karar verilerekçalışmalaradevam edilmesi kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:04
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