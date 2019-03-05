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Proje İmam Hatip Ortaokulunun TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu 5.

05 Mart 2019 Salı 18:37
Proje İmam Hatip Ortaokulunun TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin hazırladığı eserlerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.


Okul öğrencilerinin hazırladığı, öğretmenlerin rehberlik ettiği TUBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Memur-Sen Başkanı Ali Deniz, Milli Eğitim şube müdürlerimiz,okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Fuarda Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Bilişim alanlarında toplamda 20 proje sergilendi.


Milli Eğitim Müdürü Alagöz, fuarda sergilenen eserlerden dolayı öğrencileri tebrik ederek, çok güzel eserlerin ortaya çıktığını söyledi.


Okul Müdürü Gaffari İzci ise yaptığı açıklamada, "Başta proje yürütücümüz M. Turgut Özsayın hocamız olmak üzere emek ve gayretlerinden dolayı tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bilim fuarımıza katılan tüm misafirlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:37
  1. sergi
  2. bilim

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