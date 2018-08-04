Proje devam ediyor! Din istismarcısı şarlatanların biri gitti, diğeri geldi
İnsanların dini duygularını sömürerek köşeyi dönen şarlatanlara bir yenisi daha eklendi. Mehdi olduğunu ima ederek masum insanları kandıran Tuncer Çiftçi için aynı Adnan Oktar ve grubuna olduğu gibi en kısa sürede harekete geçilmesi bekleniyor.04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:59
yeniakit.com.tr Adnan Oktar gibi mehdi olduğunu ima ederek insanları kendi etrafında toplayan ve köşeyi dönen şarlatanlara bir yenisi daha eklendi. Tuncer Çiftçi isimli din istismarcısı, yaptığı skandal hareketlerle dikkat çekiyor. Adnan Oktar ve grubuna yönelik yerinde operasyonların, Tuncer Çiftçi için de yapılması bekleniyor.
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