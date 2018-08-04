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Proje devam ediyor! Din istismarcısı şarlatanların biri gitti, diğeri geldi

İnsanların dini duygularını sömürerek köşeyi dönen şarlatanlara bir yenisi daha eklendi. Mehdi olduğunu ima ederek masum insanları kandıran Tuncer Çiftçi için aynı Adnan Oktar ve grubuna olduğu gibi en kısa sürede harekete geçilmesi bekleniyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:59

 yeniakit.com.tr  Adnan Oktar gibi mehdi olduğunu ima ederek insanları kendi etrafında toplayan ve köşeyi dönen şarlatanlara bir yenisi daha eklendi. Tuncer Çiftçi isimli din istismarcısı, yaptığı skandal hareketlerle dikkat çekiyor. Adnan Oktar ve grubuna yönelik yerinde operasyonların, Tuncer Çiftçi için de yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • ORAYA GİDENLERİDE HARANOVASINA GETİRİP BIRAKMAK LAZIM DOMUZGİBİ OLMUŞLAR ORAYA GİDENLERİDE HARANOVASINA GETİRİP BIRAKMAK LAZIM DOMUZGİBİ OLMUŞLAR 49 dk önce
    YENİ AKİTTEBRİKEDERİM ALLAH RAZIOLSUN BÖYLE DİN DÜŞMANLARINIİFŞA ETİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKÜREDERİM ŞEREFSİZ HASTANELER DE DOKTOR YOK HASTANELERDE İLAÇ YOK BOLUK İNSANLAR BUHALE GETİRMİŞ
  • MeteMete56 dk önce
    Millet nasil hemen kaniveriyor bu sarlatanlara.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş53 dk önce
    diyanet işleri artık meydanı bu şarlatanlara bırakmasın halkı aydınlatsın yeter. çükkeliymiş bimemneliymiş sarıklıymış takunyalıymış tepihliymiş bıktık yahu devlet başa geçsin yeter yahu
  • ORAYA GİDENLERİDE HARANOVASINA GETİRİP BIRAKMAK LAZIM DOMUZGİBİ OLMUŞLAR ORAYA GİDENLERİDE HARANOVASINA GETİRİP BIRAKMAK LAZIM DOMUZGİBİ OLMUŞLAR 49 dk önce
    YENİ AKİTTEBRİKEDERİM ALLAH RAZIOLSUN BÖYLE DİN DÜŞMANLARINIİFŞA ETİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKÜREDERİM ŞEREFSİZ HASTANELER DE DOKTOR YOK HASTANELERDE İLAÇ YOK BOLUK İNSANLAR BUHALE GETİRMİŞ
  • ORAYA GİDENLERİDE HARANOVASINA GETİRİP BIRAKMAK LAZIM DOMUZGİBİ OLMUŞLAR ORAYA GİDENLERİDE HARANOVASINA GETİRİP BIRAKMAK LAZIM DOMUZGİBİ OLMUŞLAR 49 dk önce
    YENİ AKİTTEBRİKEDERİM ALLAH RAZIOLSUN BÖYLE DİN DÜŞMANLARINIİFŞA ETİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKÜREDERİM ŞEREFSİZ HASTANELER DE DOKTOR YOK HASTANELERDE İLAÇ YOK BOLUK İNSANLAR BUHALE GETİRMİŞ
  • yücelyücel46 dk önce
    Buna inanan o beyinsizlere ben ne diyeyim, dinini bilmeyip böyle sahtekarlara inanırlar bunu nasıl becerebiliyorlar anlamıyorum, Fetö dür Adan Oktar dır İskender Ali Mihir gibi böyle dangalaklar yüzünden temiz pak tarikat ve cemeatlara saldırıyor kendini bilmezler.
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