Proje devam ediyor! Din istismarcısı şarlatanların biri gitti, diğeri geldi

yeniakit.com.tr Adnan Oktar gibi mehdi olduğunu ima ederek insanları kendi etrafında toplayan ve köşeyi dönen şarlatanlara bir yenisi daha eklendi. Tuncer Çiftçi isimli din istismarcısı, yaptığı skandal hareketlerle dikkat çekiyor. Adnan Oktar ve grubuna yönelik yerinde operasyonların, Tuncer Çiftçi için de yapılması bekleniyor.