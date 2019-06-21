‘Proje aday’ değil projelerin adamı! Binali Yıldırım, dünya çapındaki eserleri ile gönüllere taht kurdu

23 Haziran’daki tarihi seçimde İstanbul’a hizmet için vatandaşların oylarına talip olan Binali Yıldırım’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği dev projeler, önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapacaklarının en büyük teminatını oluşturuyor. Besmeleyle çıktığı hizmet kervanında asırlık projelerle kıtaları birleştiren, Türkiye’yi demiryolu ağlarıyla ören, kalpleri birleştirerek yolları bölen, hizmet aşkıyla dağları delerek onlarca tünel yapan Binali Yıldırım; havalimanları, köprüler, barajlar ve internet hatlarıyla Türkiye’ye kalıcı eserler kazandırdı.

İcraat tarihine damga vurdu

1990’larda çöp dağlarının esareti altında olan, sahillerinden pis kokular yükselen, musluklarından su dahi akmayan İstanbul’un, Refah/AK Parti belediyeciliği ile çehresi değişti. 25 yıllık kesintisiz hizmet döneminde dünya metropolleriyle ile yarışır konuma gelen İstanbul’u önümüzdeki 5 senelik dönemde şaha kaldırmaya aday olan Binali Yıldırım, icraatlarıyla öne çıkıyor. AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan Yıldırım; 4 dönem Ulaştırma Bakanlığı, 3 dönem milletvekilliği, 2 yıl Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı döneminde hemen her gün tarihe damga vuran icraatlar gerçekleştirdi.

Yıldırım hızıyla gerçekleşti

Fatih’in emaneti kutlu şehre hizmet için kolları sıvayan Yıldırım’ın bakanlığı ve başbakanlığı dönemlerinde İstanbul’un iki yakası Avrasya Tüneli, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi devasa projelerle birbirine bağlandı. Ulaşımın denizin altına indirildiği Marmaray ile Avrasya Tüneli’ni İstanbul’a kazandıran Yıldırım, Abdülhamid Han’ın asırlık hayalini gerçekleştirdi. Yine bu dönemde tam 78 şehir doğal gazla tanışmış oldu.

Bolu dağı’nı delen köroğlu

Yıldırım, her iktidarın gerçekleştirmeye çalıştığı ancak sadece lafta kalan Karadeniz Sahil Yolu, Bolu Dağı Tüneli gibi devasa icraatları gerçekleştirdi. Yıldırım icraatlar döneminde 33 adet baraj yapıldı. 19 bin 900 kilometre bölünmüş yolu şoförlerin hizmetine sundu.

Yollar bölündü, kalpler birleşti

Yine Yıldırım’ın döneminde, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara, İstanbul İzmir otoyolları ve 150 tane tünel inşasını tamamladı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nu hizmete açtı. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projelerini hayata geçirdi. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul 3. Havalimanı’nı Fatih’in şehrine kazandıran Yıldırım, Türkiye’nin 29 olan havalimanı sayısını 55’e yükseltti.

Memleketi internet ağıyla ördü

Binali Yıldırım’ın bakanlığı sürecinde Avrupa’nın en büyük konteyner limanı olan Çandarlı Limanı faaliyete alındı. 345 bin km’lik fiber altyapının öncülüğünü yapan Binali Yıldırım döneminde tam 35 milyon vatandaş internetle buluşarak çağı yakaladı. Yine 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı yapılan yatırımlarla 72 milyona çıktı.

Kalıcı eserler bıraktı

Sultan Fatih’in emaneti olan İstanbul’a tarihi hizmetler için kollarını sıvayan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği dev projeler, önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapacaklarının en büyük teminatını oluşturuyor. Yıldırım; 4 dönem Ulaştırma Bakanlığı, 3 dönem milletvekilliği, 2 yıl Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı döneminde hemen her gün Türkiye’ye kalıcı eserler kazandırdı.

Yıldırım’ın başarı karnesi

l İstanbul Havalimanı

l Marmaray

l Avrasya Tüneli

l Karadeniz Sahil Yolu

l 78 şehire doğalgaz

l Hızlı Tren

l 33 baraj

l Osmangazi Köprüsü

l Yavuz Sultan Selim Köprüsü

l Kuzey Marmara Otoyolu

l İstanbul İzmir Otoyolu

l 19.900 km bölünmüş yol

l 150 tünel

l 29 havalimanı

l Avrupa’nın en büyüğü Çandarlı Limanı

l Bakü Tiflis Kars demiryolu

l 345 bin km fiber altyapı

l 35 milyon internet abonesi,

l Havayolu taşımacılığında yüzde 15 büyüme