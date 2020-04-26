Prof’tan kritik koronavirüs uyarısı… ‘Şu an için daha erken’ diyerek tarih verdi

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliğini İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşen hasta sayısının tespit edilen vaka sayısını ilk kez geçmesini yorumladı.

"Düşüşe geçtik demek için henüz erken"

“Kovid-19 vakaları ile ilgili yüz güldüren verilere sahibiz. Ancak henüz finişe varmadık. İyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısından fazla olduğu günlerin sayısının artarak devam etmesi elzemdir” diyen Oğuztürk, salgının nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin tahminlerini şöyle anlattı:

“Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan pozitif veriler, aynı zamanda çalışılan test sayısının artışı da dahil olmak üzere riayet edilen önlem ve kurallarla doğru orantılı olarak doğru işler yapıldığının ancak henüz finişe varmadığımızın objektif göstergesidir. Bu değerlere bakarak ‘pik döneminden çıktık, düşüşe geçtik’ demek için henüz erken. Muhtemelen mayıs ayı başından itibaren zirve döneminden uzaklaşacağız inşallah.”

"Profesyonellerin dediklerine tamamen uyulmalı"

Oğuztürk, “Her salgında olduğu gibi bunda da yükseliş sürecini plato dediğimiz yatay seyir dönemi izleyecektir. Bu plato döneminden sonrada mayısın son haftasına varmadan önce ciddi düşüş dönemine gireceğiz kanaatindeyim ama bir şartla: Sosyal mesafe başta olmak üzere tüm izolasyon kurallarına kesintisiz uymak şartıyla... Sağlık çalışanlarının özverisi toplumun her kesiminde üst düzey takdir görerek tarifi imkansız bir motivasyon oluşturdu. İzolasyon ve sosyal mesafesinin korunmasına toplumun gösterdiği yüksek kabul oranı da mücadeledeki en büyük artılarımızdan biri oldu. Nisan sonrası azalma eğilimi olsa bile kurallar esnetilmeden devam etmeli, sağlık profesyonelleri tarafından ne söyleniyorsa harfiyen uyulmalıdır.” dedi.

Prof. Oğuztürk, “Pandemi öncesi ‘dünyada birçok gelişmiş ülkeden dahi daha fazla bilgisayarlı tomografi (BT) cihazımız var’ diye eleştirilirken bu salgın sürecinde BT cihazları hastaneye yatışta ve hastalığın şiddetini belirlemede biz klinisyenlere pozitif katkı sağladı. Karşılaşılan ilk Kovid-19 vakalarını takiben, en kısa sürede kendi klinik gözlem ve tecrübelerimize dayanarak kendi tedavi algoritmamızı geliştirdik. Ülkemizde dünyadaki diğer uygulamalardan farklı, ilk ve etkili bir tedavi protokolleri şekillendirildi.” ifadelerini kullandı.

Oğuztürk şöyle konuştu:

“Hastanelerimizde ilaç tedavisine hastalığın çok erken döneminde başlanıldı. Dünyada ses getiren diğer bir uygulamada filyasyon çalışmalarıdır. Böylece tanı konulan kişinin temas kurduğu kişiler, geçmişe yönelik çevresi de genişletilerek taranarak risk oluşmasının önüne geçiliyor. Ayrıca sağlık çalışanlarımızın yoğun hasta kapasitesini eritebilme yeteneğini sergilemesidir. Vatandaşlarımız acil olmayan problemleri ve kontrollerini sağlık sıkıntısı oluşturmayacak şekilde öteleyip acil servislerde yoğunluk oluşturmayarak biz sağlık çalışanlarına ciddi anlamda destek vermektedir.”

Kaynak: Yeni Şafak