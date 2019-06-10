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Profilinden Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Anlaşma an meselesi

Süper Lig'de üç sezondur Fenerbahçe formasını taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında bulunan Fenerbahçe fotoğraflarının hepsini sildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:57
Profilinden Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Anlaşma an meselesi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Şener Özbayraklı, Pazartesi günü akşam saatlerinde flaş bir hamlenin altına imza attı.

2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:57
  1. Bursa
  2. Süper Lig
  3. Şener Özbayraklı
  4. Galatasaray
  5. Fenerbahçe

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