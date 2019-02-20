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Profil Sanayi A.Ş. 2019’da yüzde 25 büyüyecek

Otomotiv yan sanayisinin güçlü kuruluşu Profil Sanayi A.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
Profil Sanayi A.Ş. 2019’da yüzde 25 büyüyecek

Otomotiv yan sanayisinin güçlü kuruluşu Profil Sanayi A.Ş, 2019 yılında yüzde 25 büyümeyi hedefliyor. Şekillendirilmiş ve montajlı sac parçaları, kalıp imalatının yanı sıra PRS markası ile de aftermarket parça imalatı yapan firma, 2019 yılında ise yüzde oranında 24 büyümüştü.


Profil Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Sezer, firmalarının büyüme hedefleri ve otomobil piyasası konusunda da değerlendirme yaptı. Sürekli üretim ve büyüme hedefiyle çalıştıklarını belirten Sedat Sezer, 2019 yılında yüzde 25 büyümeyi hedeflediklerini kaydederek, geride bıraktıkları 2018 yılında ise yüzde 24 büyüdüklerini ifade etti.


Sedat Sezer, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar yüzünden ekonomide sıkıntılar yaşandığını, ancak Türk otomobil sektörünün güçlü yapısıyla süreci iyi yönettiğini vurguladı. Sezer, Profil Sanayi bünyesindeki grup şirketlerinin güçlü yapısı ile yatırıma ve üretime devam ettiğini bu sayede de 2018 için ön gördükleri büyüme hedefinden sapmadıklarını kaydetti. Dünya otomotiv sektöründe 53 yıllık tecrübe ile sağlam bir yer edindiklerini vurgulayan Sezer, 2019 yılı büyüme hedeflerini ise yüzde 25 olarak belirlediklerini ifade ederek, “Koyduğumuz hedefe ulaşacak uzman kadrolara sahibiz. İstikrarlı şekilde büyümeye devam edeceğiz” dedi.


Firmalarının mevcut yapısı hakkında da bilgi veren Sedat Sezer, Hasanağa OSB’de 20 bin metrekare, üretim alanları olduğunu ve kısa süre öncede yine Akçalar OSB’de PRS markalı after-market ürünlerin imâlatı için 6 bin metrekarelik yeni bir tesis kurduklarını söyledi. Sedat Sezer yeni yarımları ile birlikte toplam 26 bin metrekare kapalı alana ulaştıklarını da kaydetti. Grup şirketlerinde 500 kişilik istihdam sağladıklarını kaydeden Sedat Sezer, “Şekillendirilmiş ve montajlı sac parçalar imâlatı ve kalıp imâlatının yanı sıra, 6 yıldır da PRS markası ile after-market ürün imâlatı yapıyoruz. Türkiye ve Avrupa’da birçok OEM (Orijinal ürün üreticisi) ile doğrudan çalışıyoruz. Müşterilerimiz arasında Tofaş Fiat, Ford, Ford Otosan, Toyota, Toyotetsu, Toyota Boschoku, Peugeot-Citroen, Mercedes Almanya ve Land Rover olmak üzere çok sayıda dünya devi var” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
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