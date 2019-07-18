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Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları açıklandı

- Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü başlayacak

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları açıklandı


İSTANBUL (AA) - Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

İlk yarısı 30 Aralık 2019'da sona erecek Süper Lig'in ikinci devresi 17-20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 1. Lig ise 16-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 2 Mayıs 2020'de sona erecek. Ligde 24 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise normal sezon 1 Eylül 2019'da başlayıp, 25 Nisan 2020'de tamamlanacak. Bu iki ligin 7 ve 24. hafta maçları hafta içi yapılacak.

TFF 1, 2 ve 3. liglerdeki normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra açıklanacak.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
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