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"Profesyonel bir hırsızlık örneği ortaya çıkmıştır"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:- "İstanbul'da ciddi anlamda usulsüzlüklerin, hukuksuzlukların olduğuna yönelik yapılan itirazlar neticesinde hakikaten profesyonel bir hırsızlık örneği ortaya çıkmıştır"

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:36
"Profesyonel bir hırsızlık örneği ortaya çıkmıştır"

BURSA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İstanbul'da ciddi anlamda usulsüzlüklerin, hukuksuzlukların olduğuna yönelik yapılan itirazlar neticesinde hakikaten profesyonel bir hırsızlık örneği ortaya çıkmıştır." dedi.

Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen bayramlaşma töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bizans oyunlarının sergilenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

31 Mart'taki mahalli idareler seçimlerinin hangi şartlarda gerçekleştiğinin görüldüğü belirten Büyükataman, şöyle konuştu:

"Gerçekten bir mahalli seçim olmanın çok ötesinde ülkemizde ve bölgemizde ciddi beka sorunlarının tezahür etmesi amacına matuf olağanüstü gayretler tezgahlanmaya çalışıldı. İstanbul'da ciddi anlamda usulsüzlüklerin, hukuksuzlukların olduğuna yönelik yapılan itirazlar neticesinde hakikaten profesyonel bir hırsızlık örneği ortaya çıkmıştır. YSK'ye yapılan itirazlar sonucunda yapılan araştırmalar ve sunulan bilgi, belgeler doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda bu seçimlerde hukukun katledildiğini birlikte gördük."

Büyükataman, Bursa'daki partililerden, İstanbul'daki akraba ve tanıdıklarına 23 Haziran'daki seçimde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'a oy vermeleri yönünde telkinde bulunmalarını istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu da Anadolu coğrafyasında yaşayabilmenin tek yürek olmaktan geçtiğini ifade etti.

Vahapoğlu, Türkiye'yi dış güçlerin kendi haline bırakmadığını belirterek, "Biz Anadolu coğrafyasında bu vatanda yaşayacaksak mutlaka birilerinin ellerinin bizim içimizde olduğunu bilerek yaşamak zorundayız. Bunun öncelikli hedeflerinden birisi de Milliyetçi Hareket Partisidir. Milli direncin, ruhun yaşandığı ve hesapsız kitapsız yaşatmak için her türlü riski göze alabilen tek hareket var, ülkücü hareket ve bunun siyasi oluşumu milliyetçi harekettir." dedi.

Programa, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile çok sayıda partili katıldı.



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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:36
  1. bayramlaşma
  2. Bursa
  3. MHP
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu
  5. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman
  6. Ramazan

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