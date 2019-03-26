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Profesörün aracı 60 kilometre hızla çarpmış

İznikli ressam Prof.

26 Mart 2019 Salı 13:17
Profesörün aracı 60 kilometre hızla çarpmış

İznikli ressam Prof. Zeki Fındıkoğlu’nun İstanbul’da yaptığı kazaya, sıkışan gaz pedalının sebep olduğu ileri sürüldü.


Prof. Zeki Fındıkoğlu, İstanbul Üsküdar’da 34 EHC 42 cipini park ederken yanlışlıkla fren yerine gaza basınca kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Yayaları ezdikten sonra panikleyen profesör, ardından park halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kamyona çarpan Fındıkoğlu’nun art arda yaptığı kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyona çarparak yaralanan profesörün Gata’da tedavi altına alındığı, kaburgasında kırık olduğu öğrenilirken, çarptığı vatandaşlardan ikisi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Akrabası olan Boyalıca Muhtarı Mustafa Kanlı’nın verdiği bilgiye göre, Prof. Zeki Fındıkoğlu’nun (77) yakınları ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Park ederken gaz pedalı sıkıştı. Aracımın hızı bir anda 60 kilometreye çıktı. Yayalara çarptığımı dahi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.


Zeki Fındıkoğlu’nun en son 2016 yılında MOBESE kameralarından 92 lira ceza yediği öğrenildi.



Zeki Fındıkoğlu kimdir?


Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, Bursa’nın İznik ilçesinin Boyalıca köyünde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Anadolu’nun çeşitli yerlerinde geçirdi. 1964 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine kabul edildi (Mimar Sinan Üniversitesi). 1970 yılında yağlı boya resim ve özgün baskı dallarından master derecesi ile mezun oldu. 1973 senesinde Amerika Birleşik Devletlerine tahsiline devam etmek için giden sanatçı, 1975 senesinde George Washington Üniversite Güzel Sanatlar Bölümünden tasarım ve kompüter graphics dalında doktora diploması aldı. 1979-1987 arası Washington’da bir Devlet okulu olan University of District of Columbia’da doçent ve program koordinatörü olarak görev yaptı. 2010 senesinde emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve çeşitli üniversitelerde profesör olarak göreve başladı. Sanatçı olarak uluslararası üne sahip olan Zeki Fındıkoğlu, çalışmalarına ABD ve Türkiye’deki atölyelerinde devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:17
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