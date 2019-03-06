Profesöre FETÖ’den 7.5 yıl hapis Kayseri Erciyes Üniversitesi eski öğretim üyesi ihraç profesöre, tutuklu yargılandığı FETÖ davasında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi eski öğretim üyesi ihraç profesöre, tutuklu yargılandığı FETÖ davasında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Kemal A.(49) ve avukatı hazır bulundu. 3 Eylül 2016’da OHAL kapsamında KHK ile ERÜ’deki görevinden ihraç edilen profesör Kemal A., mahkemeye yazılı savunma vererek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. 2 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Kemal A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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