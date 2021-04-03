Profesörden endişelendiren açıklama! Türkiye'ye özgü mutasyon...

Prof. Dr. İsmail Balık, COVID-19 virüsünde mutasyonların etkisine ilişkin değerlendirme yaptı.

Salgında dünyada başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere üçüncü dalganın görüldüğünü anlatan Balık, vaka sayılarındaki artışta en önemli faktörün İngiltere varyantının yaygınlaşması olduğunu söyledi.

Balık, Türkiye'de yaklaşık bir ay önce özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yüksek vaka artışları yaşandığını vurgulayarak, "Ben dahil birçok arkadaşımız, bu bölgede bu mutantın yayılmış olabileceğini söylemiştik. Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı, Türkiye'deki vakaların yüzde 75'inden bu mutant sorumlu" dedi.

Gençleri ve çocukları da etkiledi

İngiltere mutantının çok kolay bulaştığını anlatan Balık, şu bilgileri verdi:

"Bulaştırıcılık kapasitesi yüzde 40-70 ama öldürücülük kapasitesi eski virüs gibi. Dolayısıyla bu virüs eylül-ekimde İngiltere'de ilk çıktığında oradaki gözlemlerle, yayıldığında salgının çok daha hızlı büyüyeceği net şekilde öngörüldü. Bunun en önemli özelliklerinden biri, kolay bulaştığından, önceki virüsten daha az etkilenen yaş grubu olan genç ve çocukların da etkilenmesi oldu. Hızlı vaka artışlarındaki faktörlerden biri de bu."

Kalabalık ortamda maske çıkarılmamalı

Salgınla mücadelede bireysel tedbirlerin çok daha önem kazandığını vurgulayan Balık, maske, mesafe, hijyenin yanı sıra kesinlikle kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

Balık, hızlı bulaşan virüslerin kalabalığı çok sevdiğini söyleyerek, "Kalabalık ortamda maskenin anlık çıkarılması, maskenin burnun altına indirilmesiyle virüs hızla bulaşabiliyor" dedi.

Akraba ziyaretleri bulaşma hızını artırdı

Aile içi bulaşın da çok etkili olduğunu vurgulayan Balık, akraba ziyaretleri ile toplu etkinliklerin bulaşma hızını çok artırdığını söyledi.

"Karadeniz Bölgesi'nde özellikle yerel yöneticiler bu gözlemlerini ifade etti. Daha sonra iller arasında seyahat kısıtlaması olmadığı için kolaylıkla Türkiye'nin her yanına yayıldı."

"Virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir"

İngiltere mutantının şu an tüm dünyada dominant virüs haline geldiğini anlatan Balık, "Bu virüs artık COVID-19 salgınını devam ettiren virüs" dedi.

Balık, bu tip virüslerin çok fazla mutasyon yapma özelliği taşıdığını söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:

"Mutasyon yapma riskini artıran en önemli faktör de özellikle enfeksiyonun çok yayılması. Şu an yaşanan süreç yeni mutasyonlara gebe. Bu mutasyonlar belki daha iyi olabilir ve virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir ya da aşıdan ve bağışıklıktan kaçan bir formata da dönüşebilir. Bununla ilgili bilim dünyası yakın takipte olacaktır. Ayrıca bir yerde hastalık ne kadar fazla görülürse kendimize özgü mutasyon ihtimali de o kadar fazla olur. Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir. Eğer çıkmışsa, bunların araştırmaları yapılıyor."