Profesörden büyük insanlık dersi!

yeniakit.com.tr Müslümanları, “kendilerinden başka her canlıya düşman” olarak tanımlayan İslam düşmanlarını yorumsuz bırakacak bir olay yaşandı. “Dinci” denilerek sürekli linç edilmeye çalışılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu, yaralı bir yavru kedi için canını dişine taktı, sosyal medya hesabından yardım istedi.

“ÇOCUKLAR VETERİNERE GÖTÜRDÜ”

Twitter hesabından, araba çarpan kedinin fotoğrafını paylaşan Sofuoğlu, “Bu yavru kediye araba çarptı. Çocuklar Veterinere götürdü. Veteriner para(300-400tl) ödenmediği için zabıtaya yönlendirdi. Zabıta bir şey yapamayacağını söyledi.” diye yazdı.

“NE YAPAYIM BİLMİYORUM”

Sofuoğlu, “444 40 54'ü aradım 153'ü arayın dediler, Aradım telefonu açan olmadı. Ne yapayım bilmiyorum. Sakarya-Arifiye'deyim” mesajını paylaştı.

“ÜZDÜYSEM ÖZÜR DİLERİM”

Kedinin yarasını yıkadığını ve merhemini sürdüğünü belirten Profesör Sofuoğlu, yaralı hayvanın ayağının üzerine basarak yürüdüğünü ifade etti.

Ardından Ebubekir Sofuoğlu şunları yazdı:

“Bu haberle sizleri üzdüysem özür dilerim. Niyetim bu tatil gününde ne yapabileceğime ilişkin fikir almaktı. Arkadaşlar bana teşekkür ediyorlar, ben de onlara teşekkür ederim ama ben hiç birşey yapmadım. Teşekkürün belki de tamamı kediyi Veterinere getiren çocuklarındır”