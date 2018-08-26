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Profesörden büyük insanlık dersi!

Müslümanları aşağılamaktan başka “hüneri” olmayan, mütedeyyinler için “hayvan düşmanı” izlenmini uyandırmaya çalışan kesim, bir kez daha rezil oldu. Malum güruhun sürekli “dinci” diye eleştirdiği Prof. Ebubekir Sofuoğlu, yaralı bir kedi için canını dişine taktı, yardım istedi.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:28
Profesörden büyük insanlık dersi!

 yeniakit.com.tr Müslümanları, “kendilerinden başka her canlıya düşman” olarak tanımlayan İslam düşmanlarını yorumsuz bırakacak bir olay yaşandı. “Dinci” denilerek sürekli linç edilmeye çalışılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu, yaralı bir yavru kedi için canını dişine taktı, sosyal medya hesabından  yardım istedi.

ÇOCUKLAR VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Twitter hesabından, araba çarpan kedinin fotoğrafını paylaşan Sofuoğlu, “Bu yavru kediye araba çarptı. Çocuklar Veterinere götürdü. Veteriner para(300-400tl) ödenmediği için zabıtaya yönlendirdi. Zabıta bir şey yapamayacağını söyledi.” diye yazdı.

NE YAPAYIM BİLMİYORUM

Sofuoğlu, “444 40 54'ü aradım 153'ü arayın dediler, Aradım telefonu açan olmadı. Ne yapayım bilmiyorum. Sakarya-Arifiye'deyim” mesajını paylaştı.

ÜZDÜYSEM ÖZÜR DİLERİM

Kedinin yarasını yıkadığını ve merhemini sürdüğünü belirten Profesör Sofuoğlu, yaralı hayvanın ayağının üzerine basarak yürüdüğünü ifade etti.

Ardından Ebubekir Sofuoğlu şunları yazdı:

Bu haberle sizleri üzdüysem özür dilerim. Niyetim bu tatil gününde ne yapabileceğime ilişkin fikir almaktı. Arkadaşlar bana teşekkür ediyorlar, ben de onlara teşekkür ederim ama ben hiç birşey yapmadım. Teşekkürün belki de tamamı kediyi Veterinere getiren çocuklarındır

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 13:28
  1. Sakarya
  2. Ebubekir Sofuoğlu

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  • TURANOKICTURANOKIC1 sa önce
    TÜRKIYEDE MÜSLÜMAN MASKESI ALTINDA VE TÜRKIYEYE KARSI DEVAMLI ELESTIRI VE HAINLIK YAPAN VE GERCEK MÜLÜMANLARA KARSI OLAN BU KESIM TÜRKIYENIN ILARLEMESIN ISTAMEYENLER BU SEKILDE TÜRKIYEYI BÖLMEYE CALISIYOR BU HAIN MIHRAKLAR DISARIDAN DESTEKLENIYORLAR VE BU DIBI DELIKLER KENDILERIN KAHRAMAN SANIYORLAR BUNLARIN ANALARINA SORMAK LAZIM KIMLIKTE YAZILI OLAN ISIM ACABA GERCEKTEN BABALARIMIDIR HA ÖYLE BABALAR VAR KI ESKIDEN KÖPRÜ ALTINDA DIBINI DELDIRIYORDU SIMDI KENDILERI BABA OLDU VE BU HAIN MIKROPLARI TÜRKIYEYE KARSI HAIN OLARAK YETISTIRDILER.
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