Profesör Mehmet Ceyhan'dan çarpıcı açıklama: Koronavirüs’te günlük yeni vaka sayısı tahminimizdeki gibi artıyor

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Kurban Bayramı geride kalırken, özellikle son 10 gündür sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı görüntüler uzmanları endişelendirirken, tespit edilen yeni vaka sayısı da yeniden bin rakamının sınırına dayandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günlük yeni vaka sayısının tahmin ettikleri gibi arttığını belirterek acilen önlem alınması çağrısında bulundu.

Test politikamız değiştirilmeli

Ceyhan, “Mesailer kademelendirilerek, toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklaşma önlenmelidir. Toplanmalara sayı kısıtlaması getirilmelidir. Test politikamız değiştirilmeli, daha çok hasta ve belirtisiz vaka bulmalı ve temaslıları ile birlikte izole edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Yolculuklarda kontrol sağlanmalı

Prof. Ceyhan, “Şehirlerarası yolculuklarda kontrol sağlanmalı, test veya izolasyon yoluyla virusun iller arası yayılması önlenmelidir. 65 yaş üstü için güvenli alanlar ve zamanlar oluşturulmalıdır. Önlemlere uymayan vatandaşların ikna edilmesi için yeni yöntemler geliştirilmelidir” dedi.