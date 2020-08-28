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Gündem Prof.Dr. Sencer İmer'den canlı yayında flaş Doğu Akdeniz açıklaması
Gündem

Prof.Dr. Sencer İmer'den canlı yayında flaş Doğu Akdeniz açıklaması

Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Sencer İmer, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin nereye verileceğine ilişkin yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:03:00 -
Prof.Dr. Sencer İmer'den canlı yayında flaş Doğu Akdeniz açıklaması

MEHMET ÖZMEN / ANKARA     

Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Sencer İmer, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde soruları yanıtlıyor. 

  • Doğu Akdeniz sorunu ve Türkiye’nin stratejisi nedir?

  • Türkiye’nin AB’ye Doğu Akdeniz tepkisinin arka planı nedir?

  • Doğu Akdeniz’de ‘kontrollü gerilim’ mi yaşanıyor? ‘Kontrollü gerilim’le amaçlanan nedir?

  • Doğu Akdeniz’de kimler kazanacak ve kimler kaybedecek?

  • Yunanistan’ın provokasyonları bir savaşa neden olur mu?

  • Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki hedefi nedir?

  • Yeni salgın düzeninde Türkiye’nin yeri nedir?

Mehmet Özmen soruyor, Prof. Dr. Sencer İmer canlı yayında yanıtlıyor. 

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