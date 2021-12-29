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Korona Virüs Prof. Unutmaz'dan sert çıkış: 'Yine aşısızlar hastaneleri dolduracak!'
Korona Virüs

Prof. Unutmaz'dan sert çıkış: 'Yine aşısızlar hastaneleri dolduracak!'

Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Omicron' varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Unutmaz, "Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 09:14:00 -
Prof. Unutmaz'dan sert çıkış: 'Yine aşısızlar hastaneleri dolduracak!'

Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kritik seviyeye yükselen günlük koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti.


Koronavirüs vaka sayılarının dünya çapında rekor kırdığına ilişkin bir haberi paylaşan Unutmaz, Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğüne dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:
"Aşı ve maske kalkanı olanlar rahat atlatacak. Ama milyonlarca insan da enfekte olacak. Yine aşısızlar veya aşı tam olmayanlar hastaneleri dolduracak. Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla."

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