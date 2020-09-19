Prof. Tekin'den korkutan uyarı: Korona ölümlerini yüzde 30 artırabilir

Türkiye’de Eylül ayı itibariyle tekrar yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla birlikte, ölümlerde de artış başladı. Sonbaharın da gelmesiyle birlikte grip vakalarının da artması bekleniyor. Tek başına öldürücülük oranı düşük olan hastalıkların aynı anda yaşanması durumunda, ölüm riskinin artması bekleniyor.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sonbaharın gelmesi nedeniyle artması beklenen grip oranlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Hastalarına, sonbaharda grip aşısı olmalarını tavsiye ettiğini söyleyen Prof. Dr. Tekin, koronavirüs ile gribin birlikte olmasının, ölüm riskini artırdığını hatırlattı. Bunun önüne geçebilmek için grip aşısının önemli bir fayda sağladığını belirten Tekin, “Biz daha çok ekim sonu kasım başı grip aşısını öneriyoruz. O yüzden özellikle risk faktörü olanlara, yaşlı hastalara, şeker hastalığı olanlara, tansiyonu olanlara, böbrek hastalığı olanlara özellikle grip aşısı olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Aynı zamanda Prof. Recep Tekin, zatürre aşısının da özellikle 65 yaş üstü, kalp, böbrek, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan risk grubundaki vatandaşlara tavsiye ettiklerini ifade etti.

Grip kapmayan koronavirüs hastaları daha rahat atlatır

Recep Tekin, aşı olarak gripten korunan koronavirüs hastalarının, Kovid-19’u daha rahat atlattığını söyledi. Kişilerin iki rahatsızlığa da yakalanması durumunda ölüm riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Tekin, “Ölüm riskini tahmini en az yüzde 20- 30 artırıyor. O yüzden özellikle Covid-19 geçiren ve riskli olan kişilerde grip aşısı olunmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Grip vakalarında ciddi düşüş

Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirlerle grip vakalarında da ciddi düşüş olduğunun altını çizen Tekin, maske, mesafe ve izolasyonun bunda etkili olduğunu söyledi. DHA’daki habere göre, “Özellikle kalabalık ortamlara girmesinler” diyerek vatandaşlara seslenen Tekin, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı yaptı.