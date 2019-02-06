Prof. Raşit Küçük’ten büyük bağış

İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi, basılı ve elektronik ortamda sahip olduğu geniş kitap koleksiyonunu her geçen gün zenginleştiriyor. Bu gelişimde hayırseverlerin Kütüphaneye yaptıkları nitelikli kitap bağışları da önemli bir yer tutuyor. Son olarak İslami ilimlerde ülkemizin önde gelen hocalarından Prof. Dr. Raşit Küçük, kitaplarını üniversitenin kütüphanesine ve Bilgi Merkezine bağışladı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Raşit Küçük’ün kütüphanesi, özellikle İslami ilimlerde birçok dilde kaynak mesabesinde eserleri ihtiva ediyor. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Raşit Küçük’ü İSAM’daki makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.