Prof. Raşit Küçük’ten büyük bağış

Sahip olduğu geniş kitap koleksiyonunu her geçen gün zenginleştiren İbn Haldun Üniversitesi Kütüpanesi'ne büyük bir destek de ülkemizin önde gelen hocalarından Prof. Dr. Raşit Küçük tarafından gerçekleşti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
Prof. Raşit Küçük’ten büyük bağış

İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi, basılı ve elektronik ortamda sahip olduğu geniş kitap koleksiyonunu her geçen gün zenginleştiriyor. Bu gelişimde hayırseverlerin Kütüphaneye yaptıkları nitelikli kitap bağışları da önemli bir yer tutuyor. Son olarak İslami ilimlerde ülkemizin önde gelen hocalarından Prof. Dr. Raşit Küçük, kitaplarını üniversitenin kütüphanesine ve Bilgi Merkezine bağışladı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Raşit Küçük’ün kütüphanesi, özellikle İslami ilimlerde birçok dilde kaynak mesabesinde eserleri ihtiva ediyor. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Raşit Küçük’ü İSAM’daki makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Günün Özeti

  1. İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi
  2. kitap koleksiyonu
  3. Kütüphane
  4. İslami ilimler
  5. Prof. Dr. Raşit Küçük
  6. Bilgi Merkezi
  7. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı
  8. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz
  9. Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk
  10. İSAM

Günün Özeti

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