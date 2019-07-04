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Prof. İlber Ortaylı'dan çarpıcı açıklama: Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan

Erzurum'da yaptığı konferansta çarpıcı açıklamalarda bulunan Tarihçi ve yazar Prof. İlber Ortaylı, "Rusya ve Amerika var, bunların düşmanlığı yalan. Bunlar tarihte iki defa birleştiler. Birinci ve ikinci harbi de birlikte yaptılar ve tekrar bir araya gelebilirler, çok açıktır." dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
Prof. İlber Ortaylı'dan çarpıcı açıklama: Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan

Tarihçi ve yazar Prof. İlber Ortaylı, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Milli Mücadele" konulu konferans verdi. Prof. Ortaylı, yaptığı konuşmada Amerika ve Rusya'ya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Rusya ve Amerika var, bunların düşmanlığı yalan"

Dünyanın iki büyük gücü ve iki büyük düşmanı olarak bildiğimiz ABD ve Rusya'nın düşmanlıklarının yalan olduğunu belirten Prof. Ortaylı, "Bunlar tarihte iki defa birleştiler. Birinci ve ikinci harbi de birlikte yaptılar ve tekrar bir araya gelebilirler, çok açıktır. O zaman Türkiye'nin durumu ne olacak? Uzakta bir Çin var. Son derece tehlikeli olduğunu da size söylemeliyim ve bu memleketin Doğu Türkistan'da Uygurlar üzerindeki operasyonları fevkalade rahatsız edicidir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
  1. Erzurum
  2. Tarihçi ve yazar Prof. İlber Ortaylı
  3. ABD
  4. rusya

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