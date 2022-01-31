Prof. Hacısalihoğlu İP ile CHP arasındaki 'Diyabrakır' polemiğine noktayı koydu! 'Gidin onları ziyaret edin'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP'li Yavuz Ağıralioğlu arasındaki "Diyarbakır" atışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, söyledikleri ile yaşanan polemiğe noktayı koydu.

'Gidin onları ziyaret edin'

CNN Türk canlı yayınında Tarafsız Bölge'de konuşan Prof. Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

Eğer Diyarbakır ile demokrasi arasında bir ilişki kurmak istiyorsanız, o ilişkiyi her açıdan ortaya koymuş, sahte demokrasi maddelerini yırtan çok önemli bir direniş yeri var, Diyarbakır anneleri. Gidin onları ziyaret edin.