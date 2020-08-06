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Korona Virüs

Prof. Gerek açıkladı: Biz birinci dalgayı atlatmadık ki ikinci dalga başlasın

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüsle mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:33:00 - 2020-08-06 19:35:23
Prof. Gerek açıkladı: Biz birinci dalgayı atlatmadık ki ikinci dalga başlasın

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, 'Koronavirüste ikinci dalga ne zaman başlayacak?' sorusunu cevapladı. "Henüz biz birinci dalgayı geride bırakmadık." diyen Prof. Gerek, "Son günlerde yaşanan vaka artışı dalga bir seyir içinde olduğumuzu gösteriyor. İkinci dalgadan söz edebilmek için bizim öncelikle pandemiden kurtularak çok düşük rakamlara gerilememiz gerekir." ifadelerini kullandı.

'Bayram seyahatleri vakalar üzerinde etki gösteriyor'

Kurban Bayramı sebebi ile yapılan seyahatlere dikkat çeken Prof. Gerek, "Vatandaşlarımız Kurban Bayramı sebebi ile memleketlerine ve tatil yörelerine seyahat etti. Seyahatlerle birlikte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerden kırsallarla temas oldu. Dolayısıyla tüm bu etkenlerle birlikte vaka sayılarında dalgalı seyir devam ediyor." dedi.

Koronavirüsle mücadelede tedbirlere uymanın milli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Gerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz tarihi boyunca olağanüstü durumlara karşı omuz omuza mücadele etti. Koronavirüsle mücadelede de aynı dayanışma ruhuna sahip olmalıyız. Bu mücadelede devlete de vatandaşımıza da görev düşüyor. Bu bakımdan sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Bilim Kurulu üzerine düşen görevi yerine getirdi. Vatandaşlarımıza düşen görevler çok ağır sorumluluklar değil. Temelde şu üç kurala dikkat etmemiz gerekiyor: Maskenin elde ya da kolda değil de ağzı ve burnu kapatacak şekilde doğru kullanılması. Sosyal mesafe ve hijyen."

'Okulların açılması için sağlıklı bir ortam oluşturmalıyız'

"Son zamanlarda vaka sayılarında yaşanan artış yaklaşan eğitim yılı bakımından da bir risk oluşturuyor. Çocuklarımızın okula gitmesini istiyoruz ama okullarımızda sağlıklı bir ortam oluşturmamız gerekir. Salgını belirli bir seviyeye geriletmiş olmamız gerekirdi ama maalesef gereken özenin gösterilmemesine bağlı olarak bunu başaramadık."

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Yorumlar

Coronabaşarısı

Çakma bir başarı öyküsü vardı o da bitti hamdolsun
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Corona verileri

Başından beri hep yalan dolanla gelip sonunda duvara tosladılar
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