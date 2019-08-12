Prof. Fendoğlu, CHP'li Özel'in RTÜK Kanun teklifini yorumladı: İstediklerini değiştirecek sayıları olmadığından dengeleri değiştirmek istiyorlar

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

RTÜK eski Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in hazırladığı 'RTÜK üyelerinin TBMM'deki oy çoğunluğu ile görevden alınmasını öngören' kanun teklifini değerlendirdi.

"RTÜK'te istediklerini gerçekleştirecek sayıları bulunmadığından böyle bir kanun teklifi hazırladılar." diyen Fendoğlu, "İnternet yayınlarının denetlenmesi konusu yıllardır RTÜK'ün gündeminde." ifadelerini kullandı.

'Geri çağırma ilkesi'nin uygulamada karşılığının bulunmadığını hatırlatan Prof. Fendoğlu, şunları söyledi:

"Bahsi geçen kanun teklifi 'Geri çağırma' dediğimiz bir kavram. Dünyada birçok ülkenin gündeminde olsa da uygulaması çok az. Atanan bürokratların geri alınması anlamına geliyor. Bizim Anayasa Huukukumuz'da da seçilen bürokratların geri alınması kabul görmüyor. Çünkü bu uygulamanın amacından çıkması hususunda haklı bir endişe var."

'Siyaset bürokrasiden güçlü olmamalı'

RTÜK'e ilişkin hazırlanan kanun taslağı siyasetin çok daha etkin olması anlamına geliyor. Bürokrasi devletin hafızasıdır. Bu durumda devletin hafızası zayıflar. Bürokrasi ile siyaset aynı güçte olmalıdır. Bu uygulama dünyanın hiçbir çağdaş ülkesinde bulunmuyor."