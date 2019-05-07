Prof. Erdem uyardı: Uyuşturucu ile mücadelede gençlerimizi koruyacak projeler geliştirmeliyiz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Profesör Doktor Tevfik Erdem, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu kullanma yaşının gittikçe azaldığına dikkat çeken Erdem, "Aileler diyor ki 'çocuğumuz daha lisedeyken okulların etrafındaki kubarcılar tarafından uyuşturucuya alıştırılıyor. Dolayısıyla çocuklar çok kolay bir şekilde uyuşturucuya erişebiliyorlar. Eğer bunun önüne geçilebilirse uyuşturucunun engllenmesi için önemli bir avantaj elde edilir." dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığına dikkat çeken Erdem, "Mevcut İçişleri Bakanlığı'nın hem terör hem de uyuşturucu satıcıları konusunda kararlılıkla mücadele ettiğini biliyorum. Bunun yanı sıra okullarda çocuklara kurslar verilmeli. Bu kurslarda polisler ve komiserler tarafından düzenlenmeli. Çünkü polislerimiz varoşlarda çocuklar için çok karizmatik. Onlar için bu konuda iyi birer rol model olabilirler." ifadelerini kullandı.

"Sadece uyuşturucu satıcılarıyla mücadele etmek çocuklarımızı uyşturucudan korumak için yeterli değil." diyen Erdem sözlerine şöyle devam etti:

"Nasıl olur da bu çocuklar uyuşturucu kullanmaktan uzaklaştırılır? sorusuna cevap aramalıyız. Bunun için de özellikle okullarda çok fazla bilgilendirici toplantılar yapmamız lazım. Okulların etrafındaki Mobesse ağlarını daha da geliştirmemiz lazım. Uyuşturucu satıcılarının cezalarının daha da caydırıcı olması da gerekir. Tabi cezalarla birlikte çocukların bu konuda bilgilendirilmesi için programların geliştirilmesi daha verimli olur."