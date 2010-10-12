Prof. Ercan: Tahmini deprem tarihi 2040

Kuzey Marmara’da iki deprem beklentisi içerisinde olduğunu yineleyen Ercan, şunları söyledi: “Bana göre İstanbul’un yakınında olan deprem 6.7’yi geçmez. Marmara’nın Silivri Körfezi’ndeki deprem ise 7.2’yi geçmez. İkisinin toplamında boşalacak enerji miktarı, 7.3’e eşittir. Bu bilgiler ışığında en uygun deprem tarihi 2040. Bu, en erken 2033’e çekilebilir.” Ercan, İstanbul’da hemen deprem olacağına dair hiçbir bilimsel veri bulunmadığını da dile getirdi.