Prof. Dr. Ziya Kazıcı: Tarihçi, Osmanlı Türkçe'sini bilmeli

İslam medeniyeti ve Osmanlı tarihine dair değerli eserleri kaleme alan tarihçi yazar Prof. Dr. Ziya Kazıcı, “Bâbıâli Enderun Sohbetleri”nde yaptığı konuşmada yetiştiği ortamı, ilk tahsilini ve hocalarını anlattı.

Cağaloğlu’nda bulunan Yeni Dünya Vakfı’nda dinleyicilerine hitap eden Prof. Kazıcı, çocukluğundan itibaren hayatını ve unutamadığı hatıralarını dile getirirken zaman zaman duygulandı. “Maddi durumumuz iyi değildi ama çalışkandım, her sene birincilik alırdım.” diyen Prof. Kazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbul’a tavsiye üzerine İlim Yayma Yurdu’na geldim ve çok çalıştım. Arapça, Farsça ve Fransızcayı öğrenmiştim. İstanbul’da, İslam Türk Medeniyeti Tarihi Bölümü’nü kazandım.”

‘Osmanlı’da İhtisap Teşkilatı’ üzerinde tez hazırladığını ifade eden Prof. Kazıcı, “Tarihçi olacak kişinin Osmanlı Türkçesini çok iyi bilmesi gerekiyor.” dedi ve ekledi: “Zira tarihçi belgelerle haşir neşir olacak, Osmanlı Türkçesi bilinmeden belge okunmaz, dolayısıyla tarih de yazılmaz.” Bir çok kıymetli esere imza atan Prof.Dr. Ziya Kazıcı, yüksek tahsili sırasında unutamadığı hocaları arasında Mahir İz, Ahmed Davutoğlu ve Osman Pazarlı’nın da bulunduğunu sözlerine ekledi.

SEYAHATLER İNSANI GELİŞTİRİR

Seyahatlerin ilim adamlarını geliştirdiğini kaydeden Prof. Kazıcı, “Ben de yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli panellere ve sempozyumlara katıldım, tebliğler ve bildiriler sundum. Her seyahatin mutlaka faydası vardır. İlim adamları da kütüphanelerin yanısıra çeşitli ülkelerde seyahatlerde bulunarak kendilerini geliştirmelidir.” dedi. Osmanlı Arşivi’nde 360 bin defterin kaydının bulunduğuna dikkat çeken ilim adamı Kazıcı, “Arşivler milletlerin hafızasıdır, dolayısıyla çok iyi korunmalıdır.” dedikten sonran Tunus’a, Mısır’a, Akka’ya ve diğer ülke ve bölgelere yaptığı seyahatten bazı ilgi çekici hatıraları nakletti. Prof. Dr. Ziya Kazıcı, daha sonra Osmanlı Devleti Tarihi, Hayat Defteri, Uçbeyliği’nden Devlet-i Aliyye’ye Osmanlı, Sultan Abdülhamid ve Dönemi, Unutulan Medeniyet Osmanlı ile Osmanlı’da Vakıf Medeniyeti kitaplarını okuyucularına imzaladı. Prof. Dr. Ziya Kazıcı, dinleyicilerin büyük bir dikkatle takip ettiği programın sonunda sorulara cevap verdi. Toplantı, çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.Toplantıyı, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Ebubekir Eroğlu, Nurettin Taşkesen, Fatma Ersem Yargıcı, Mehmet Cangir, Adem Kuşkulu, Nihat Çeçen, Yalçın Ersan ve Mehmet Nuri Yardım’ın da aralarında bulunduğu bir dinleyici kitlesi takip etti.

İSLAM MEDENİYETİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

1945 yılında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Karacaviran köyünde doğdu. İlkokuldan sonra Kahramanmaraş İmam-Hatip Okulu’nu birincilikle bitirdi. 1965 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü girişi imtihanlarını kazanarak buraya kaydoldu. 1969 yılı 30 Haziran’ındaki mezuniyetinden sonra Isparta İmam-Hatip Okulu’na “Meslek Dersleri Öğretmeni” olarak atandı. Bu atamadan sonra yoğun bir ilmî çalışmanın içine giren Ziya Kazıcı, belirtilen okulun öğretmeni bulunduğu sırada, daha önce araştırma yaptığı ve daha sonra Yüksek İslam Enstitüsü mezuniyet tezi olarak kabul edilen araştırmasını geliştirerek “Kur’an-ı Kerim ve Garp Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık” adı ile yayımlandı. Isparta İmam-Hatip Okulu’ndaki iki yıllık vazifeden sonra vatanî görev için buradan ayrıldı. Askerlik dönüşü Kandıra Lisesi Din Bilgisi öğretmenliğine tayin edildi.

1974 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde açılan asistanlık imtihanını kazandı. Temmuz 1974’ten itibaren adı geçen Enstitüde “İslâm-Türk Medeniyeti Tarihi” asistanı olarak vazifeye başladı. Asistanlığı, 1977 yılında “Osmanlılarda Tanzimat’a Kadar Şer‘î Vergiler” tezi ile sona erdi. Pekiyi derece ile kabul edilen bu tez üzerine, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne aynı branşta hoca olarak atandı. Ayrıca burada üç yıl kadar müdür yardımcısı olarak görev aldı.

1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde açılan doktora imtihanını kazandı. Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu nezaretinde doktoraya başladı. “Osmanlılarda İhtisâb Müessesesi” adlı tezi 6 Ekim 1983’te “Pekiyi” derece ile kabul edilerek “İslâmî İlimler Doktoru” unvanını aldı. Aynı yıl Yardımcı Doçent olan Dr. Ziya Kazıcı, 1987 yılında Doçent, 1993 yılında da Profesör oldu. Hâlen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde görev yapmakta olan yazar, uzun yıllar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Tarihi öğretim üyesi olarak “İslâm Tarihi Anabilim Dalı” başkanlığı yanında 3 dönem de İslâm Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı yaptı. 2547 sayılı kanunun 40/b maddesi ile Şanlıurfa Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1992-1993 eğitim-öğretim yılında görev yaptı. Keza aynı kanunun 40/a maddesine göre de 1997’den itibaren üç yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev aldı.

Gerek yurt içi, gerekse yurt dışında birçok ilmî kongre ve konferanslara katılan Prof. Dr. Ziya Kazıcı, çeşitli İslâm ülkelerinde araştırmalar yaptı. Osmanlı arşiv belgeleri ağırlıklı çalışmalarından bazıları kitap, bazıları da makale olarak neşredildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.