Prof. Dr. Ziya Kazıcı, Bâbıâli Enderun Sohbetleri'nde dinleyicilerine hitap edecek

İslam medeniyetine ömrünü adamış bulunan, ilim dünyasının mümtaz simalarından Prof. Dr. Ziya Kazıcı, “Bâbıâli Enderun Sohbetleri”nin konuğu olacak ve dinleyicilerine hitap edecek.

Herkes katılabilecek

Cağaloğlu’nda Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen sohbet toplantısı, yarın (4 Ekim Perşembe) saat 18.00’de başlayacak. Prof. Dr. Ziya Kazıcı, çocukluğundan itibaren hayatını ve hatıralarını anlattıktan sonra dinleyicilerin sorularına cevap verecek. Yeni Dünya Vakfı’nın Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan Caddesi, No. 15 Cağaloğlu adresindeki Genel Merkezi’nde gerçekleşecek olan toplantıya katılmak serbesttir.