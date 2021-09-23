Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir? Zafer Kurugöl nereli? Zafer Kurugöl hayatı

Sağlık Bakanlığınca, "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"nı iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Kurugöl'ün "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"na ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada, "İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir?

Zafer Kurugöl 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden doktorasını aldı.

Zafer Kurugöl Ege Üniversitesi'nde Prof. Dr. olarak görev yapan Kurugöl, 2015'ten beri Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi Başkanlığı ve 2018'den beri de Çocuk Enfeksiyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alıyor.İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Sosyal Pediatri Bilim dalı öğretim üyesi, 1998-Uzmanlık Alanları- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (1011200)

Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Kurugöl'ün eğitim bilgileri şu şekildedir:

- Lisans: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1978

- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Türkiye, 1982

- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Türkiye, 1996

Prof. Dr. Zafer Kurugöl eğitim bilgileri

1998 - 2001 Tıpta Yandal Uzmanlık

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Türkiye

1978 - 1982 Tıpta Uzmanlık

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

Zafer Kurugöl yaptığı tezler

2001 Tıpta Uzmanlık

İzmir'de beş yaş altı çocuklarda rotavirus gastroenteriti : sıklık, klinik, risk faktörleri

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

1982 Tıpta Uzmanlık

Çocuklarda, astma bronşiale kriz sağaltımında, adrenalin efedrin kürü ile terbutalin inhalasyonunun karşılaştırılması

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları.