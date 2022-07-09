Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz getirildi. Peki, Yusuf Yılmaz kimdir?

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz kimdir görevi?

Prof.Dr. Yusuf Yılmaz, 1978 yılında Rize'de doğmuştur. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanmış ve yüksek başarı göstererek dereceyle 2002 yılında 'Tıp Doktoru' ünvanını almıştır. Aynı yıl Tıpta Uzmanlık sınavını kazanarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiştir, 2007 yılında 'İç Hastalıkları Uzmanı' ünvanını almıştır. Zorunlu hizmet görevi sonrası 2008 yılında kazandığı yan dal sınavı ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda yan dal uzmanlık eğitimine başlamıştır. 2011 yılında 'Gastroenteroloji Uzmanı' olmuştur. Aynı yıl akademik kariyerde önemli bir aşama olan 'Doçentlik' sınavını başarı ile veren Yusuf YILMAZ, 2012 yılında Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde 'Öğretim Üyesi' olarak atanmış, akademik ve bilimsel çalışmalarının Marmara Üniversitesi'nde devam ettirmiştir. Webometrics 2006 verilerine göre Dr. Yusuf YILMAZ, Türkiye'deki bilim insanları, sadece Tıp alanında değil bütün bilim insanları arasında, 223. sıraya yerleşme başarısını genç bir akademisyen olarak almıştır.

2017 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne atanan en genç ‘Profesör’ olmuştur. 2018 yılında dünyada 'Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk' arasına girmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde Standford Üniversitesi tarafından 2020 yılında yapılan araştırmaya göre dünyadaki en iyi bilim insanları listesine, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinden 195 Türk bilim insanının yer aldı. Bu listeye girme başarısı gösteren Dr Yusuf Yılmaz, aynı zamanda klinik tıp alanında bu listede yer alabilen 28 bilim insanı arasında iken, kendi bilim dalı olan Gastroenteroloji de ise Türkiye’den yer alan tek isim olma başarısını gösterdi.