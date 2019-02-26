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Prof. Dr. Yusuf Yağcı'ya "Humboldt Araştırma Ödülü"

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, AvH Vakfı tarafından verilen Almanya'nın "Humboldt Araştırma Ödülü"ne layık görüldü - Ödül, AvH Vakfı'nın 28-31 Mart tarihleri arasında Almanya'da gerçekleşecek "47. Araştırma Ödülleri Sempozyumu"nda, Yağcı'ya takdim edilecek

26 Şubat 2019 Salı 13:54
Prof. Dr. Yusuf Yağcı'ya "Humboldt Araştırma Ödülü"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Alexander von Humboldt (AvH) Vakfı tarafından verilen Almanya'nın "Humboldt Araştırma Ödülü"ne layık görüldü.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, plastikler olarak bilinen küçük moleküllerin birleşmesi sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı bir madde olan "polimer kimyası" alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Yağcı'ya, "Humboldt Araştırma Ödülü" verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yağcı, önemli bir ödülü almanın onurunu taşıdığını ve bu ödülün Alman bilim adamlarıyla var olan bilimsel iş birliklerini artıracağını belirtti.

Yağcı, üniversitedeki genç bilim insanlarının, zor koşullarda dahi çok çalışarak daha büyük başarılar elde edebileceğini kaydetti.

- "Uluslararası bilimsel iş birliklerini arttıracak"

Humboldt Araştırma Ödülü ile Almanya'da bulunan üniversitelerle İTÜ arasında bilimsel iş birliği sağlanacak, bu kapsamda Almanya'ya davet edilen Yağcı, kendi seçtiği bir araştırma grubuyla bir yıla kadar bilimsel çalışma yaparak, uluslararası bilimsel iş birliklerini arttıracak.

Yağcı'ya ödülü, AvH Vakfı'nın 28-31 Mart tarihleri arasında, Almanya'nın Bamberg şehrinde gerçekleşecek olan "47. Araştırma Ödülleri Sempozyumu"nda takdim edilecek.

Araştırmacı Alexander von Humboldt adına, alanında uzman isimlere verilen ödüle Potsdam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Helmut Schlaad tarafından aday gösterilen Yağcı, Alman bilim insanlarıyla birlikte polimer kimyası alanında yapacağı bilimsel araştırmalarına yenilerini ekleyecek.

60 bin avro değerindeki Humboldt Araştırma Ödülü, Yağcı'nın gelecekteki tüm araştırmalarına da destek vermeyi amaçlıyor.

- Her yıl 100 kişi ödüle layık görülüyor

Dünyanın 140 ülkesinde 54'ü Nobel sahibi 27 binden fazla akademisyen ve araştırmacı ağına sahip AvH Vakfı, her yıl farklı ülkelerden 2 bin bilim insanına Almanya’nın araştırma olanaklarını açıyor.

Tüm bilimsel araştırma alanlarını kapsayan bu ödüle, tüm ülkelerden her yıl 100 kişi layık görülüyor.

Türkiye'den daha önce bu ödüle layık görülen bilim insanları; Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Prof. Dr. Ziya Akçasu, Prof. Dr. Sadık Kakaç, Prof. Dr. Nihat Berker, Prof. Dr. Okyay Kaynak, Prof. Dr. Tuncay Taymaz ve Dr. Tuna Eken olmuştu.


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:54
  1. Alexander von Humboldt (AvH) Vakfı
  2. Humboldt Araştırma Ödülü
  3. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf
  4. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

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