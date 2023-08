Prof. Dr. Yılmaz Can kimdir?

Yayımlanan son atama kararıyla Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. Peki, Yılmaz Can kimdir aslen nereli?

Prof. Dr. Yılmaz Can, 1962 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Giresun imam Hatip Lisesi mezunu olan Can ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim aldı. Prof. Dr. Yılmaz Can, akademik hayatına 19 Mayıs Üniversitesi'nde devam etti. Evli ve 3 çocuk babası Can, Ak Parti Giresun Milletvekili adayı olmuştu.