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Korona Virüs

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli karantina uyarısı!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, apartman ve site sakinlerinin bahçelerinde komşularıyla birlikte sosyalleştiklerine dikkat çekerek, bu süreçte bir arada olunmasının koronavirüsün bulaşma hızını artıracağına vurgu yaptı.

2020-04-21 23:28:00 -
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli karantina uyarısı!

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi devam ederken tedbir nedeniyle 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı için vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, apartman ve site sakinlerinin bahçelerinde komşularıyla birlikte sosyalleştiklerine dikkat çekerek, bu süreçte bir arada olunmasının koronavirüsün bulaşma hızını artıracağına vurgu yaptı.

Tüm vatandaşların sorumluluk ve yurttaşlık bilinci ile tedbir ve kurallara uyması gerektiğini belirten Prof. Özlü, vatandaşların birlikte olduğu ortamlarda sosyal mesafelerini ayarlayabilse de birlikte yemek yendiğinde maske kullanılamayacağı için hapşırma ve öksürme yoluyla virüsün yayılabileceğinin altını çizdi.

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