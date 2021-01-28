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Korona Virüs Prof. Dr. Tevfik Özlü’den maske açıklaması! Milyonlarca insanın merak ettiği cevap
Korona Virüs

Prof. Dr. Tevfik Özlü’den maske açıklaması! Milyonlarca insanın merak ettiği cevap

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske kullanımının karbondioksit solunumuna neden olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Maske insanlarda bir miktar soluk almakta zorluklara neden olabiliyor. Ama bu hiçbir zaman karbondioksit birikmesine ve oksijenin ciddi şekilde düşmesine neden olacak bir etki yaratmıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 10:16:00 -
Prof. Dr. Tevfik Özlü’den maske açıklaması! Milyonlarca insanın merak ettiği cevap

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske kullanan insanların nefes almakta zorlandıkları ve kanlarındaki oksijen oranlarının düştüğü yönündeki söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Prof. Dr. Özlü, maske kullanımının salgınla mücadelede çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Maske ile ilgili bu söylentiler gerçekliğe dayanmıyor. Evet, maske insanlarda bir miktar soluk almakta zorluklara neden olabiliyor. Ama bu hiçbir zaman karbondioksit birikmesine ve oksijenin ciddi şekilde düşmesine neden olacak bir etki yaratmıyor. Onun için çok ağır kalp yetmezliği ve akciğer hastalığı olanlar hariç olmak üzere herkes maske kullanabilir. Maske takarken bir sıkıntı hissediyor olmanız, sizin kanınızda oksijenin düştüğü anlamına gelmiyor. Ya da karbondioksitin yükseldiği anlamına gelmiyor. Zaten dünyada şu anda milyarlarca insan maske kullanıyor. Öyle bir zararlı etkisi yok. Bu konuda yapılan testler var. Oksijen ölçümleri ve karbondioksit ölçümleri yapılmış maske kullananlar üzerinde. Maske kullanımına özen gösterilmeli” diye konuştu.

"Mecburen bazen çıkarıp nefes almaya çalışıyorum"

Vatandaşlardan Begüm Taşdemir ise maske kullanımının nefes almakta zorluklar yaşattığını belirterek, “Maske kullandığım zaman genellikle nefes almakta sıkıntı çekiyorum. Sonuçta kendi soluduğum havayı tekrar solumama neden oluyor. Ne kadar zararlı olursa olsun mecbur bazen çıkartıp nefes almaya çalışıyorum. Çünkü maske taktığım zaman aldığım nefese doyamıyorum. Hem verdiğin nefesi almak sürekli beni daraltıyor. Hem de maske taktığım zaman kendimi psikolojik olarak sürekli buhranda hissediyorum” dedi.

Maske kullanımının görme problemi yaşayıp gözlük kullanmak zorunda kalan insanlar için büyük problem olduğunu belirten Erhan Esaspehlivan, “Maske taktığım zaman nefes almanın yanı sıra en büyük sıkıntımız görme problemi oluyor. Ben gözlüklü bir bireyim. Maskeyi taktığım zaman sürekli gözlüklerim buğulanıyor. Yolda yürürken bir kazaya kurban gideceğim diye çok endişeleniyorum. Gözlüklerin buharlaşma işine bir çözüm bulunması şart. Gözlükçülerden aldığımız losyonlar maalesef işe yaramıyor” ifadelerine yer verdi.

Abdullah Erbölükbaş ise, “Maske kullandığım zaman nefes alırken zorlanıyorum. Çoğunlukla maskemi burnumu dışarıda bırakacak şekilde kimse yokken takıyorum. Daha az oksijen aldığıma inanıyorum” dedi.

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