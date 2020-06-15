Prof. Dr. Tevfik Özlü vakaların artmasındaki sebebi açıkladı

Normalleşmenin ikinci haftasında koronavirüs vaka sayılarındaki artışı değerlendiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bana göre artışın bir sebebi de töre kaynaklı. Nişan, söz, mevlit, asker uğurlaması, taziye gibi gelenek ve göreneklerimizin eskisi gibi yapılıyor olması büyük sorun" dedi.

Normalleşme sürecinin 2. haftasında günlük vaka sayıları 1500'ü aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artış salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi” derken, uzmanlar endişeli.

Bilim Kurulu üyeleri sorunun hızlı normalleşme ile vatandaşın kurallar konusundaki hassasiyetinin azalmasına bağlı olduğunu belirterek, "Tedbirler ve gerekirse cezai müeyyideler uygulanmalı" diyor.

'Bu uyandırma zili, endişelenmekte fayda var'

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye göre vaka sayılarındaki artış hepimiz için hayli riskli.

"Bu uyandırma zili. Endişelenmekte fayda var" diyen Prof. Dr. Özlü, yükselme trendinin diğer parametrelere yansıması durumunda salgınla mücadelede başa dönebileceğimiz uyarısını yaptı.

Özlü, "İyileşen hasta sayımız yüksek. Hasta havuzumuz boşalmakta. Şu an panik olmayı gerektirecek bir durum yok ancak hastaneye ve yoğun bakıma yatış sayıları da yükselirse o zaman yandık! Her şeye sil baştan başlamak gerek. O nedenle tedbirlere riayet şart! Yoksa işin ucu kaçar” dedi.

'Pandemi kurulları analizlere bakarak il bazlı bazı kısıtlama ve tedbirler almalı'

Prof. Dr. Özlü vaka sayılarındaki artışın normalleşmenin ‘eski normal’ olarak algılanmasından kaynaklı olduğunu belirtiyor ve “Maalesef toplumda normalleşme ‘Salgın bitti’ ya da ‘Artık her şey serbest’ gibi algılandı. Oysa virüs aramızda. Duyarlı bir kesim var ancak sayıca azlar. Sağlık Bakanımız da vaka sayılarındaki artışın il bazlı olduğunu açıkladı. Bu noktada görev sahadaki filyasyon ekiplerinde. Ekipler bu artışın hangi tür kalabalıklaşmadan kaynaklı olduğunu biliyor. Pandemi kurulları analizlere bakarak il bazlı bazı kısıtlama ve tedbirler almalı" ifadesini kullandı.

'Gelenek ve göreneklerimizin eskisi gibi yapılıyor olması büyük sorun'

Vaka sayılarındaki artışın bir diğer sebebinin de gelenekler olduğuna dikkat çeken Özlü, şöyle devam etti:

"Bana göre artışın bir sebebi de töre kaynaklı. Nişan, söz, mevlit, asker uğurlaması, taziye gibi gelenek ve göreneklerimizin eskisi gibi yapılıyor olması büyük sorun. Elbette ki törelerimizi bırakalım demiyoruz ama mesafe, maske, hijyene dikkat ederek yeni normale göre tasarlanmaları lazım. Ayrıca İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden seyahat izninin çıkması da sayıları yukarı çekti. Birçok kişi köyüne, memleketine gitti. Kuzenler, amca, dayı buluşmaları, el öpmeler, ev oturmaları derken ortam bulaşa uygun hale geldi. Eski alışkanlık ve ezberlerin tekrar ediyor olması işin kontrolden çıkmasına sebep oluyor. Maske kullanımının öneminin kavranamaması da cabası. Ya takılmıyor, ya usulüne uygun takılmıyor. Maske denetimi olmalı. Kurallara uymayanlara da cezai müeyyide uygulanmalı.”