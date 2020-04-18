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Korona Virüs

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geldiği son noktayı anlattı.

2020-04-18 22:24:00 - 2020-04-18 22:26:43
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü paylaşımında ''Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz. Çektiğimiz sıkıntılar boşa değil, işe yarıyor. Evlerinizde kalmanız etkili oluyor. Çok daha titizlikle evde kalmaya devam.'' ifadelerini kullandı.

"Umarım pozitiflik oranlarımız giderek düşer"

Özlü değerlendirmesine, "Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız ve pozitiflik oranlarımız giderek düşer." diye devam etti.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Gerçekten haddinden fazla bilimsel bi konuşma yapmış. Bu tür lafları bizim bakkal şevkide yapıyor ne tesadüf.
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